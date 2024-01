Γάζα: Έκτη ημέρα χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ για τους κατοίκους της

Η Λωρίδα της Γάζας εισήλθε σήμερα στην έκτη ημέρα «σχεδόν πλήρους» διακοπής του ίντερνετ και του τηλεφώνου, «τη μακρύτερη σε διάρκεια» από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον NetBlocks, οργανισμό επιτήρησης του δικτύου των τηλεπικοινωνιών στον κόσμο.

Οι μετρήσεις του NetBlocks δείχνουν ότι τα παλαιστινιακά εδάφη βρίσκονται αντιμέτωπα με «μια σχεδόν πλήρη διακοπή των τηλεπικοινωνιών εδώ και 120 ώρες», αναφέρει ο οργανισμός στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter).

⚠ Update: Live metrics show the #Gaza Strip has now been in the midst of a near-total telecoms blackout for 120 hours; the disruption, now entering its sixth day, is the longest sustained telecoms outage on record since the onset of the Israel-Hamas war 📉 pic.twitter.com/uG3RaxaMLf