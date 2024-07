Γ. Αντετοκούνμπο: «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα του κόσμου είναι να παίξεις για την χώρα σου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έδειξε την συγκίνηση και την τιμή του να φοράει την φανέλα με τον εθνόσημο στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, του Ολυμπιακούς Αγώνες δίνοντας έτσι το σήμα ανασύνταξης για τον επόμενο αγώνα με στόχο την πρόκριση.

Μετά την ήττα της εθνικής μας ομάδας από τον Καναδά, ο απόλυτος Έλληνας αστέρας της «πορτοκαλί θεάς» με μια ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έδειξε την ευγνωμοσύνη του που φοράει την φανέλα της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα στην ανάρτηση έγραφε: «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα του κόσμου είναι να παίξεις για την χώρα σου», γεμίζοντας με περηφάνεια τους απανταχού Έλληνες.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country 💪🏾🇬🇷🧿 @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO