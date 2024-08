Φωτιά ΒΑ Αττική: Μήνυμα 112 για Καλέτζι – Απομακρυνθείτε προς Μαραθώνα

Το 112 «ήχησε» για ακόμη μια φορά σήμερα, αυτή τη φορά για την περιοχή Καλέντζι λόγω της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βορειοανατολική Αττική.

Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν την περιοχή και να μετακινηθούν μέσω Λ. Λίμνης προς Μαραθώνα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



🔥 Wildfire in the area of #Kaletzi #Marathon



🆘 If you are in the area, evacuate via Limni Avenue towards #Marathon.



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/prxYgRf3jb