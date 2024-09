Φωτιά στην Κορινθία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μηνύματα 112 για εκκένωση χωριών

Με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις παλεύουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Δυτική Κορινθία, καθώς οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει και υπάρχουν πολλές ενεργές εστίες ανάμεσα στο χωριό Πύργος και Ζάχολη. Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο άνδρες ηλικίας 35 και 40 ετών, τα ίχνη των οποίων αγνοούντο από χθες, στην περιοχή Άνω Πιτσά, όταν πήγαν να βοηθήσουν φιλικό τους πρόσωπο.

Νέος συναγερμός σήμανε στην περιοχή του Ξυλόκαστρου, λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας, καθώς νέο 112 εστάλη στους κατοίκους του χωριού Πύργος να απομακρυνθούν προς τη Λυγιά εξαιτίας της φωτιάς. Αργότερα εστάλη νέο μήνυμα για τους κατοίκους των χωριών Λαγκαδαίικα, Σπαρτιναίικα, Πελλήνη και Άνω Καλλιθέα να απομακρυνθούν προς Σοφιάνα – Ρέθι.

Τα μέτωπα που έχουν αναζωπυρωθεί βρίσκονται στο χωριά Πύργος, Βρυσούλες, Ροζενά, Κουμαριές και Ευρωστίνα. Έχουν καεί αρκετές αγροικίες και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις. Η φορά των αναζωπυτρώσεων είναι προς τα σύνορα της Κορινθίας με την Αχαΐα.

Την μάχη με τις φλόγες δίνουν 130 οχήματα, περίπου 400 πυροσβέστες, 15 ομάδες της ΕΜΟΔΕ, 10 βυτιοφόρα, μηχανήματα έργου, 7 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, καθώς συνεχίζουν να πνέουν άνεμοι στην περιοχή, αν και όχι τόσο ισχυροί όσο χθες.

Η πεςριοχή των αναζωπυρώσεων πάνω από το Δερβένι είναι δύσβατη και τα πεζοπόρα τμήματα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις εστίες που δημιουργούνται.

Εφιαλτικό ήταν το βράδυ για την Κορινθία όπου μεγάλη φωτιά μαίνεται από χθες το μεσημέρι από το Δερβένι έως το Ξυλόκαστρο. Τραγικές είναι οι λεπτομέρειες για τους δύο άνδρες ηλικίας 35 και 40 ετών που έχασαν τη ζωή τους, όταν τους κύκλωσε η φωτιά κοντά στο χωριό Ελληνικό. Ο ένας από τους δύο ήταν πατέρας τριών παιδιών, ενώ ο δεύτερος θα αποκτούσε σε λίγους μήνες το τρίτο του παιδί.

Τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν χθες τη ζωή τους στη δασική πυρκαγιά της Κορινθίας, εκφράζει μέσω ανάρτησής του στο X ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

