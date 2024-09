«First Global Challenge 2024»: Αντίστροφη μέτρηση για την τελετή έναρξης της Ολυμπιάδας Ρομποτικής στο Καλλιμάρμαρο – Special show από τους Black Eyed Peas

Έναν πολύ ξεχωριστό, παγκόσμιο, διαγωνισμό με μεγάλη σημασία θα φιλοξενήσει η Αθήνα, από σήμερα Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Με πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο παγκόσμιος διαγωνισμός μαθητικής ρομποτικής FIRST Global Challenge 2024, διεξάγεται για ένα 4ήμερο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, συγκεντρώνοντας μαθητές από περισσότερες από 190 χώρες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν με θέμα «Τροφοδοτώντας το Μέλλον». Τελετή Έναρξης γίνεται σήμερα Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024, στις 19:00 στο Καλλιμάρμαρο. Η βραδιά θα περιλαμβάνει μια ειδική παράσταση από τους παγκοσμίου φήμης Black Eyed Peas, μετά την παρέλαση των Εθνών του FIRST Global. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση από το #Ertflix.

Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ θα μεταδώσει την τελετή έναρξης στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, αλλά και αγώνες, συνεντεύξεις με τους διαγωνιζόμενους, καθώς και στιγμιότυπα από τον παγκόσμιο διαγωνισμό μαθητικής ρομποτικής από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024.

Την κάλυψη των αγώνων θα κάνει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤNEWS, Γιάννης Μούτσιος.

Για την Ελλάδα έχει διπλή σημασία και αντίκτυπο το γεγονός της διεξαγωγής ενός τέτοιου παγκόσμιου διαγωνισμού στην Αθήνα: αφενός βάζει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη ρομποτικής, έναν κλάδο συνεχώς εξελισσόμενο που έχει ήδη μεγάλο αντίκτυπο στις οικονομίες, και όχι μόνο, των χωρών. Τα κράτη ανά την υφήλιο επενδύουν χρήμα και χρόνο σε αυτό τον τομέα που έρχεται με φόρα, εάν δεν έχει ήδη έρθει. Αφετέρου, o διαγωνισμός έχει εσωτερικό αντίκτυπο, καθώς ενεργοποιεί τους Έλληνες μαθητές.

Ήδη πάρα πολλοί δήμοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό, θέλοντας να ενθαρρύνουν τους μαθητές ανά την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας έχει δείξει την κλίση της σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια. Το 2021 τέσσερις διαφορετικές ελληνικές ομάδες κατάφεραν να «βγουν» στην πρώτη 10άδα της κατηγορίας τους στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα, ενώ το 2019 η Ελλάδα συμμετείχε στον παγκόσμιο τελικό της Ολυμπιάδας με δέκα ομάδες, καταφέρνοντας να επιστρέψει με τέσσερα μετάλλια, τρία αργυρά και ένα χάλκινο.

