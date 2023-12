«Επιστήμη χωρίς σύνορα» – Το Athens Science Festival 2018 εστιάζει σε εκπληκτικές γυναίκες

Το φεστιβάλ Athens Science Festival 2018 εμπνέεται από το φετινό μήνυμα «Επιστήμη χωρίς σύνορα» και εστιάζει σε εκπληκτικές γυναίκες-πρότυπα της επιστήμης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες μιλούν στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από 24 έως 29 Απριλίου 2018.

Οι καλύτερες ιδέες των επιστημόνων παίρνουν σάρκα και οστά όταν εκείνοι αψηφούν περιορισμούς και εμπόδια. Το πρότυπο της γυναίκας-επιστήμονα και η σημασία της δυνατότητας πρόσβασης κάθε φύλου σε ίσες ευκαιρίες αναδεικνύονται στο Athens Science Festival από μια σειρά ομιλιών από κορυφαίες προσωπικότητες στον χώρο της επιστήμης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε παράλληλες εκδηλώσεις και σε εργαστήρια:

Η γυναίκα-σύμβολο, η αστροναύτης, πιλότος και μηχανικός Marsha Ivins αναφέρεται στις χιλιάδες ώρες που έχει ταξιδέψει στο Διάστημα, και στην αξία της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης του προτύπου της γυναίκας-επιστήμονα στην κοινωνία μας, ως σημεία εισόδου γυναικών στον κόσμο της επιστήμης.

Τίτλος ομιλίας: The Importance of Sending Humans to Space

Ημερομηνία και ώρα: 24 Απριλίου, 18:15

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

H Ελληνίδα αστροφυσικός Αθηνά Κουστένη, διευθύντρια έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαστημικής Επιστήμης, μας ταξιδεύει στη συναρπαστική αναζήτηση για ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της ζωής εκτός του πλανήτη μας.

Τίτλος ομιλίας: Υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για ζωή έξω από τη Γη;

Ημερομηνία & ώρα: 24 Απριλίου, 19:00

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Φυσικής στο University College του Λονδίνου, Alexandra Olaya-Castro, ενώνει δύο συναρπαστικούς επιστημονικούς τομείς: της κβαντικής επιστήμης και της βιολογίας. Αναλύοντας την εκπληκτική διαδικασία της φωτοσύνθεσης, μας δείχνει ποιες θεμελιώδεις κβαντικές αρχές διέπουν τη δέσμευση, τη μεταφορά και τη μετατροπή ενέργειας.

Τίτλος ομιλίας: Φωτοσύνθεση: γεφυρώνοντας την κβαντική επιστήμη και τη βιολογία

Ημερομηνία & ώρα: 28 Απριλίου, 20:00

Η καθηγήτρια Μοριακής Βιοφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Elspeth Garman, μας ξεναγεί στησυναρπαστική επιστήμη της κρυσταλλογραφίας και μας εξηγεί πώς σχετίζεται η αγαπημένη μας σοκολάτα με την ανακάλυψη εξατομικευμένων φαρμάκων και θεραπειών.

Τίτλος ομιλίας: Από τη σοκολάτα στην ανακάλυψη φαρμάκων: καταπληκτικοί κρύσταλλοι



Ημερομηνία & ώρα: 28 Απριλίου, 19:00

Η Τζένη Λειβαδάρου, υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα εφαρμοσμένων μαθηματικών και θεωρητικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, μας αποκαλύπτει τον εκπληκτικό κόσμο της ρευστοδυναμικής. Πώς τα υγρά και αέρια ρευστά επιδρούν στο κλίμα, το περιβάλλον, το γονιδίωμά μας, τον τρόπο που πετούν τα αεροπλάνα, με άλλα λόγια σε όλη τη ζωή μας;

Τίτλος ομιλίας: Αναταράξεις από τη Γη στο Διάστημα

Ημερομηνία & ώρα: 28 Απριλίου, 18:00

Επίσης το θεματικό αφιέρωμα «Γυναίκες και Επιστήμη» περιλαμβάνει και εκδηλώσεις που θα προσφέρουν γνώση και χαρά στα παιδιά:

Στο διαδραστικό παιχνίδι καρτών «Γυναίκες-θρύλοι της επιστήμης» παιδιά ηλικίας 11 ετών και άνω θα γνωρίσουν το έργο και τη συμβολή 99 γυναικών επιστημόνων.

Ημερομηνία και ώρα: 28 Απριλίου, 11:00

Ημέρες και ώρες λειτουργίας

Τρίτη 24 Απριλίου: Τελετή έναρξης στις 18:15

Τετάρτη 25 έως Παρασκευή 27 Απριλίου: 09:00 έως 23:00

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Απριλίου: 11:00 έως 23:00

Τιμές εισιτηρίων: Ημερήσιο: 3€

Εισιτήριο 5 ημερών: 12€

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

Τηλ. 213 0109300

