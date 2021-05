ΕΜΑ: Ενέκρινε το εμβόλιο της Pfizer για τις ηλικίες 12 -15

Πράσινο φως για την χρήση του εμβολίου της Pfizer σε παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών άναψε σήμερα ο ΕΜΑ. Η χρήση θα είναι η ίδια όπως και σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Θα χορηγείται ως δύο ενέσεις στους μύες του άνω βραχίονα, σε απόσταση τριών εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα του εμβολίου στα παιδιά διερευνήθηκαν σε 2.260 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών. Η μελέτη έδειξε ότι η ανοσοαπόκριση στο εμβόλιο σε αυτήν την ομάδα ήταν συγκρίσιμη με την ανοσοαπόκριση στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 25, όπως μετρήθηκε από το επίπεδο αντισωμάτων κατά του SARS-CoV-2.

The recommended use of the Comirnaty #COVID19vaccine in children from 12 to 15 will be the same as it is in people aged 16 and above. It is administered as two injections in the muscles of the arm, at least 3 weeks apart. #EMAPresser

