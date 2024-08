Εκτός ελέγχου ο καπνός – «Ταξιδεύει» μέχρι την Καλαμάτα – Αποπνικτικό τοπίο 100 χιλιομέτρων

Tο πύρινο μέτωπο ξεπέρασε τα 20 χιλιόμετρα, οι φλόγες έφταναν σε ύψος 25 μέτρων και ο καπνός λόγω των ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων έως τις 18:00 ώρα Ελλάδος της Κυριακής είχε ταξιδέψει περίπου 100 χιλιόμετρα.

Intense #wildfires 🔥 have broken out north of #Athens, seen here by our MTG-I1 satellite yesterday 11.08.

Fire hotspots & thick smoke plume visible from space between 11:00 – 17:30 UTC.

Evacuations are in place as emergency workers try to keep fires under control. #ClimateCrisis pic.twitter.com/cGOBj3axqv August 12, 2024

Σύμφωνα με τον πυρομετεωρολόγο Θεόδωρο Γιάνναρο η φωτιά μέσα σε λιγότερες από 12 ώρες «έτρεξε» απόσταση μεγαλύτερη των 30-40χιλιομέτρων και ο καπνός από την κορυφογραμμή του όρους Πεντέλη έφτασε από τον Βαρνάβα στο Σύνταγμα. Πολλές μαρτυρίες μιλούν για ακτίνα ως και 300 χιλιομέτρων, μέχρι την Καλαμάτα.

Πηγή: Ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat 11

Το τεράστιο πύρινο μέτωποκατέγραψε το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus.Όπως τονίζεται, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή το μεσημέρι στον Άγιο Βαρνάβα επεκτάθηκε ραγδαία καλύπτοντας την πρωτεύουσα με παχύ καπνό.

#EMSR746



Yesterday, a #wildfire broke out near #Varnavas, northeast of #Athens 🇬🇷, spreading rapidly & covering the city in thick smoke



Our #MappingTeam is working to produce detailed maps of the 🔥 extent



🔽Our latest #EFFIS data shows the burnt area & active flames pic.twitter.com/rW1Ih963QR — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 12, 2024

O ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι ο καπνός που παράγεται, αποτελείται από πληθώρα αιωρούμενων σωματιδίων, η σύσταση των οποίων εξαρτάται από το είδος του καύσιμου υλικού.

🔥 #BREAKING – #Greece: Huge forest fires spread to #Athens, evacuation orders in areas adjacent to the fire have been ordered pic.twitter.com/cZT54qF6yY — Asgard Intel WW3.INFO (@AsgardIntel) August 12, 2024

Οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή αυτών των σωματιδίων, ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σύστασης τους, τη διάμετρο τους, το βαθμό και τη διάρκεια έκθεσης, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το επίπεδο της υγείας του κάθε ατόμου, καθώς και την αντίδραση του κάθε οργανισμού.

Η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και επιδείνωση τυχόν αναπνευστικών και καρδιολογικών νοσημάτων. Άτομα με χρόνια αναπνευστικά, καρδιολογικά ή άλλα νοσήματα, έγκυες, ηλικιωμένοι και παιδιά βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο από τις επιπτώσεις του καπνού.

O ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, συστήνει τη λήψη των παρακάτω μέτρων για την αποφυγή εισπνοής καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς:

Στη περίπτωση συνθηκών που ευνοούν την έντονη έκθεση σε καπνό, συστήνεται, η απομάκρυνση από τη περιοχή, εφόσον είναι εφικτό, για όσο διάστημα το φαινόμενο παραμένει έντονο.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση από τη περιοχή, περιορίστε τις μετακινήσεις σας, παραμείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο σε κλειστούς χώρους και διατηρείστε τον εσωτερικό αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο δροσερό και καθαρό ακολουθώντας τις παρακάτω συστάσεις:

Διατηρείστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά, και χρησιμοποιείστε κλιματισμό ο οποίος να διαθέτει ανακύκλωση εσωτερικού αέρα και καλά συντηρημένα φίλτρα.

Λειτουργήστε το κλιματιστικό με ανακύκλωση αέρα μόνο.

Αποφύγετε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους.

Αποφύγετε τη χρήση σκούπας (ηλεκτρικής ή συμβατικής).

Σε περίπτωση απουσίας καπνού εξωτερικά αερίστε τους εσωτερικούς χώρους για ανανέωση του αέρα ανοίγοντας τα παράθυρα.

Αποφύγετε τις εξωτερικές δραστηριότητες για όσο διάστημα υπάρχει καπνός.

Αν επιβάλλεται να μετακινηθείτε σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείστε μάσκα υψηλής προστασίας (π.χ. τύπου Ν95, FFP2, KN95).

Καταναλώστε άφθονες ποσότητες πόσιμου νερού και υγρών, ειδικά κατά τα διαστήματα έντονης παρουσίας καπνού.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα που μπορεί να σχετίζονται με υπερβολική έκθεση σε καπνό, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή/και συριγμός στην αναπνοή, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

