Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των πυρκαγιών στην Αττική (ανανεωμένο)

Επικαιροποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω της εκδηλωθείσας πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας και Δυτικής Αττικής.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
1. ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ – ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.
2. ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.
3. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
4. ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ
5. Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
6. ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
7. KOMBOΣ OINOΦYTΩN
8. ΔIOΔIA AΦIΔNΩN
9. ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK
10. ΛIMNH MAPAΘΩNA AΠO THN OΔO MEΓAΛOY AΛEΞANΔPOY
11. ΠΛ.AΓIOY ΣTEΦANOY ΠPOΣ MAPAΘΩNA
12. BAPNABA KAI MIXAHΛ MANTA
13. MOYΣΩN AΠO THN OΔO IΩANNOY MIXA
14. BAΣIΛIKA KTHMATA AΠO TO YΨOΣ THΣ TABEPNAΣ ΛEΩNIΔAΣ
15. KOMBOΣ AΦIΔNΩN
16. KOMBOΣ ΠOΛYΔENΔPIOY
17. KOMBOΣ MAPKOΠOYΛOY
18. KOMBOΣ MAΛAKAΣAΣ
19. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
20. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ
21. ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
22. ΤΑΤΟ’Ι’ΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΗΣ
23. ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΛΗΣ
24. ΧΕΛΜΟΥ ΑΠΟ ΟΔΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
25. ΚΑΛΕΤΖΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ
26. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΜΩΝΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
27. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
28. Λ.ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
29. Λ.ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
1. ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
2. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΕΛΜΟΥ
3. ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΛΑΜΙΑΣ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
4. ΧΕΛΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.