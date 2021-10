Εκνευρισμός από την Άγκυρα για την ελληνογαλλική συμφωνία – Νέες εμπρηστικές δηλώσεις από Ακάρ (video)

Έκδηλη είναι η αμηχανία και ο εκνευρισμός της Άγκυρας με την κύρωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, από τη Βουλή. Ενδεικτικό είναι το πρωτοσέλιδο της Χουριέτ, ενώ σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις προχώρησε ο Χουλουσί Ακάρ. Για αναβίωση ξεχασμένων εντάσεων κάνει λόγο ο Νίκος Δένδιας.

Η Ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας αλλάζει τους συσχετισμούς ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε περίπτωση επίθεσης η χώρα μας θα έχει στο πλευρό της τον ισχυρότερο στρατό της ευρωπαϊκής ηπείρου, μια πυρηνική δύναμη, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είναι ο λόγος για τον οποίο η Άγκυρα συνεχίζει να εκφράζει σφοδρή ενόχληση τόσο για την υπογραφή της, όσο και για την κύρωσή της από την Βουλή των Ελλήνων. Μάλιστα, την συγκεκριμένη αποστροφή του πρωθυπουργού στην Βουλή διαστρεβλώνει η εφημερίδα Χουριέτ σε δημοσίευμα που φέρει τον τίτλο «Πυρηνική απειλή από την Αθήνα προς την Τουρκία»!

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Πολιτικοί, στην Ελλάδα, κλιμακώνουν την ένταση με τις επιθετικές τους ενέργειες και ρητορικές. Πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να νικήσουν την Τουρκία με δράσεις και ρητορική. Πρώτα κοιτάξτε τα μαθηματικά και την Ιστορία…».

Την ίδια στιγμή ο Τούρκος ΥΠΑΜ Χουλουσί Ακάρ σε ομιλία του στην Ναυτική Ακαδημία εξαπέλυσε ευθείες απειλές και κατηγορίες κατά της Ελλάδας.

«Δεν μπορείτε να αποκτήσετε υπεροχή έναντι της Τουρκία με τέτοιες πρωτοβουλίες, εγκαταλείψτε την προσπάθεια. Είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Επιδεινώνουν την οικονομία με τέτοιες σπάταλες δαπάνες, με ροπή στους εξοπλισμούς που στοχεύουν στην ευημερία του ελληνικού λαού» ανέφερε ο κ. Ακάρ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΑΘΗΝΑ 984 Fm τόνισε ότι «έχουμε απέναντι μας έναν γείτονα που προκαλεί, έχει τάση για παραβατικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, είτε σε επίπεδο διπλωματίας είτε αν προκύψει ζήτημα, αποτρεπτικά ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Για αναβίωση ξεχασμένων εντάσεων κάνει λόγο ο Νίκος Δένδιας.

«Ωστόσο, στις μέρες μας, εξτρεμιστικές ιδέες απειλούν να αναβιώσουν ξεχασμένες εδώ και καιρό εχθρότητες και εντάσεις. Αυτό συμβαίνει με την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε τζαμιά την Αγία Σοφία και τη Μονή της Χώρας. Αυτά τα δύο μνημεία που έχουν χαρακτηριστεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς δυστυχώς χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς».

Nowadays, Greece is actively engaged with Arab countries of the region, such as Egypt, the UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman (address, via video recorded message, at the International Workshop “The Arabs and Arabia in Byzantine Sources: People, Places, Mentalities”). pic.twitter.com/jIaj9xixwD

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 8, 2021