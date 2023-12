Διαψεύδει το Λιμενικό το δημοσίευμα της Guardian για «ενέργειες και παραλείψεις» στο ναυάγιο της Πύλου

Aπαντήσεις με αφορμή το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian δίνουν πηγές του Λιμενικού, καθώς διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν «ενέργειες και παραλείψεις» στο ναυάγιο της Πύλου, που με απολογισμό 500 νεκρούς βρίσκεται ανάμεσα στις χειρότερες τραγωδίας της Μεσογείου.

«Η Human Rights Watch και η Διεθνής Αμνηστία ισχυρίζονται ότι οι αρχές απέτυχαν να κινητοποιήσουν «κατάλληλα μέσα», ενώ η Ελλάδα αντέτεινε ότι το πλήρωμα του πλοίου αρνήθηκε τη βοήθεια, επισημαίνεται στην αρχή του δημοσιεύματος. «Προστίθεται ότι Έλληνες αξιωματούχοι επιμένουν ότι το σκάφος βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα με την ακτοφυλακή σε απόσταση 70 μέτρων μακριά», γράφει η εφημερίδα και παραθέτει:

«Το ναυάγιο της Πύλου φαίνεται να είναι ένα άλλο τραγικό παράδειγμα της παραίτησης των ελληνικών αρχών από την ευθύνη για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα», δήλωσε η Τζούντιθ Σάντερλαντ, εκ μέρους της Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). «H πλήρης καταγραφή του τι συνέβη είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση της αλήθειας και της δικαιοσύνης για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων».

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, «με βάση αντικρουόμενες πληροφορίες διασωθέντων, πέντε συγγενών ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται, εκπροσώπων της ελληνικής ακτοφυλακής και της αστυνομίας, διεθνών οργανώσεων βοήθειας και των Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ισχυρίστηκαν ότι οι ελληνικές αρχές «όχι μόνο δεν κινητοποίησαν κατάλληλα μέσα διάσωσης, αλλα αγνόησαν ή ανακατεύθυναν προσφορές βοήθειας από την υπηρεσία συνόρων της ΕΕ Frontex».

