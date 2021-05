Covid-19: Σταδιακή υποχώρηση στους επιδημιολογικούς δείκτες – Μεταξύ 20-40 ετών ένα στα τρία κρούσματα

Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς προχωρά η αποκλιμάκωση στους επιδημιολογικούς δείκτες. Η σταθερή υποχώρηση επιτρέπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να επανέλθει σταδιακά και αυτό στην κανονικότητα.

Μια σχετική επιβράδυνση της μείωση του ρυθμού της επιδημίας που υπάρχει, αποδίδεται στην κινητικότητα των ημερών του Πάσχα, αλλά και στα ανοίγματα που έχουν γίνει με κυρίαρχο αυτό της εστίασης.

Ωστόσο υπάρχει μια αποφόρτιση στο σύστημα υγείας, με τις νοσηλείες να μειώνονται κατά 20% στην Αθήνα και κατά 35% στη Θεσσαλονίκη. Αύξηση των νοσηλειών σημειώθηκαν σε Πάτρα και Ιωάννινα, λόγω της αντίστοιχης αύξησης στο επιδημιολογικό φορτίο σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Από τα νέα κρούσματα ένας στους τρεις είναι ηλικίας από 20 έως 40 ετών, ωστόσο οι νοσηλευόμενοι είναι οι περισσότεροι άνω των 65 ετών και ανεμβολίαστοι.

Υπάρχει έκκληση από την Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας να εμβολιαστούν όλοι όσοι είναι άνω των 50 ετών.

Σημαντική είναι η αναφορά σχετικά με τη διενέργεια των self test. Μέχρι χθες είχαν διατεθεί συνολικά 13.596.127 self tests σε 3.251.334 πολίτες και έχουν υποβληθεί 9.072.577 ψηφιακές δηλώσεις. Από τις 8 Απριλίου 19.000 πολίτες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, οι οποίοι δεν είχαν κανένα σύμπτωμα και “με αυτό τον τρόπο, προστατεύτηκαν τόσο οι οικογένειές τους, όσο και το εργασιακό τους περιβάλλον”, όπως σημείωσε χθες η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Η θετικότητα των self test, είναι στο 0.2% στον γενικό πληθυσμό και στη σχολική κοινότητα (καθηγητές και μαθητές) ανέρχεται στο 0.14%.

Από τη Δευτέρα θα διατίθενται δύο self test σε όλους τους εργαζόμενους

Πηγή: ΕΡΤ

Ρεπορτάζ: Σοφία Πατραμάνη