Αναφορές των διεθνών ΜΜΕ για τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

Τα Διεθνή ΜΜΕ έκαναν εκτενή αναφορά στον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και απέδωσαν φόρο τιμής.

Αναλυτικά τι γράφουν:

Reuters World: Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Σημίτης πέθανε σε ηλικία 88 ετών

«Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Σημίτης, ο οποίος οδήγησε τη χώρα στο ενιαίο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2001, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 88 ετών στο εξοχικό του στην Πελοπόννησο.

Ο Σημίτης, καθηγητής νομικής και μεταρρυθμιστής, ανέλαβε την ηγεσία του σοσιαλιστικού κόμματος ΠΑΣΟΚ το 1996 και ήταν πρωθυπουργός μέχρι το 2004».

The Greek Herald: Ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος ηγήθηκε της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Ελλάδας την περίοδο 1996-2004 ως πρωθυπουργός, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

BEEAKING: Costas Simitis, who headed Greece’s 1996-2004 socialist government as prime minister, has died at age 88. pic.twitter.com/GtredWUg5H

Bloomerg: Ο Κώστας Σημίτης, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας που έφερε τη χώρα στο ευρώ, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Costas Simitis, the former prime minister of Greece who brought the country into the euro, has died at age 88, state TV reported. https://t.co/0g1bhBFR6k