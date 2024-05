3ο Διεθνές Φόρουμ για το Νερό – Στις 16 και 17 Μαΐου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Το 3ο Διεθνές Φόρουμ για το Νερό (3rd International Water Forum) με θέμα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για το Πόσιμο Νερό στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια – Challenges and Opportunities for Drinking Water in the Eastern Mediterranean and the Balkans» πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στο επίκεντρο του Φόρουμ θα τεθούν ζητήματα που αναφέρονται στις καινοτόμες λύσεις (όπως πχ η Τεχνητή Νοημοσύνη) για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των πλημμυρών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, στην γεωπολιτική σημασία των υδάτινων πόρων, την διπλωματία του νερού και τις διασυνοριακές σχέσεις, την ποιότητα του νερού και την υγεία, την περιοριστική πρόσβαση στο νερό, την βιωσιμότητα και υγιεινή του, τη σημασία του ως φυσικού πόρου για την τουριστική ανάπτυξη στα ελληνικά νησιά, τη σημασία του στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των πολιτισμών κατά την αρχαιότητα και τους νεότερους χρόνους, καθώς και τις καινοτόμες τεχνολογίες για την προστασία του από περιβαλλοντική ρύπανση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο Φόρουμ θα συμμετέχουν επιστήμονες από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Βαλκανικής, ενώ πρόκειται να εξετασθούν προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως και οι κοινές προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων.

Παράλληλα θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά και στο Water Footprint (Υδατικό Αποτύπωμα), ένα μέγεθος που για πρώτη φορά παρουσιάζεται και αναλύεται σε συνέδριο στη χώρα μας και το οποίο θα απασχολεί όλο και περισσότερο στο μέλλον σε παγκόσμιο επίπεδο, κατ’ αναλογία με το Carbon Footprint.

Το 3ο Διεθνές Φόρουμ για το Νερό (3rd International Water Forum) διοργανώνεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας», σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), την Πανεπιστημιακή Έδρα της UNESCO Con-E-Ect του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», το Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO, το Webster University Athens και την Euro-Mediterranean Academy of Arts and Sciences (E.M.A.A.S).

Σημειώνεται ότι το Φόρουμ έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του υπουργείου Τουρισμού, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών, της Περιφέρειας 2475 Διεθνούς Rotary και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, υποστηρίζεται δε από το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και από τον Όμιλο Συνεύρεσης Ιδεών ΕΑΝΟΣ.

Γλώσσες εργασίας είναι η αγγλική και η ελληνική με ταυτόχρονη διερμηνεία, ενώ θα παρέχεται και διαδικτυακή σύνδεση μέσω live streaming.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.thewaterforum.gr.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS 3ο Διεθνές Φόρουμ