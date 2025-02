Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού

Δεκάδες υποστηρικτές της Χεζμπολάχ απέκλεισαν την Πέμπτη τον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να μη δοθεί άδεια προσγείωσης σε δύο ιρανικά αεροσκάφη, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Ανεμίζοντας κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ και πορτρέτα του πρώην ηγέτη του κινήματος Χασάν Νασράλα –σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού στα τέλη Σεπτεμβρίου–, νεαροί έκαψαν λάστιχα και διέκοψαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Άλλοι διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου και παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με το ΑΝΙ.

Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης δείχνουν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

