Υεμένη: Απόπειρες επίθεσης κατά πλοίου υπό ελληνική σημαία – Καλά στην υγεία τους πέντε Έλληνες ναυτικοί

Καλά στην υγεία τους είναι οι πέντε Έλληνες, μέλη του 23μελούς πληρώματος του υπό ελληνική σημαία φορτηγού πλοίου «Sea Champion» που είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή και έγινε στόχος των Χούθι της Υεμένης, 93 μίλια ανατολικά του Άντεν. Το πλοίο δεν χτυπήθηκε αν και έγιναν δύο απόπειρες, με εκρήξεις σε απόσταση μόλις 15 μέτρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει σπάσει μόνο τζάμι. Πρόκειται για πλοίο ξηρού φορτίου (bulk carrier) που μετέφερε σιτηρά. Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP το πλοίο είναι αμερικανικών συμφερόντων και υπό ελληνική σημαία.

UKMTO reports another incident in the

gulf of Aden



An explosion “was heard in close proximity to the vessel” pic.twitter.com/l6nr0ZBScP