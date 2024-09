Χασάν Νασράλα: Ανασύρθηκε η σορός του από το ισοπεδωμένο κτίριο

Η σορός του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσαν την Κυριακή στο Reuters μια ιατρική πηγή και μια πηγή ασφαλεία, σύμφωνα με το Reuters.

Ενώ η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ το Σάββατο που επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα δεν ανέφερε πώς ακριβώς σκοτώθηκε ούτε πότε θα γίνει η κηδεία του, οι δύο πηγές ανέφεραν ότι το σώμα του όταν ανασύρθηκε, διαπιστώθηκε ότι ήταν «άθικτο», δεν είχε τραύματα.

Το σημείο που οι Ισραηλινοί σκότωσαν τον Νασράλα ισοπεδώνοντας το κτίριο:

Video footage from Beirut shows the wreckage of a building where Hezbollah leader Hasan Nasrallah was killed in an Israeli operation ⤵️ pic.twitter.com/pT8RI9woj8