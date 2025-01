Χαμάς: Το Ισραήλ θα παραδώσει μία λίστα με τα ονόματα των 90 Παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν σήμερα

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα παραδώσει μία λίστα με τα ονόματα των 90 Παλαιστίνιων φυλακισμένων που θα αποφυλακιστούν σήμερα, σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των τριών γυναικών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Σε μία ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι μεταξύ των φυλακισμένων που θα αποφυλακιστούν κατά την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας από την 15μηνη πολεμική σύγκρουση, συμπεριλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά.

Οι τρεις νεαρές γυναίκες, αναμένεται να παραδοθούν γύρω στις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ πρόκειται για τις Ρόμι Γκόνεν (24 ετών), Έμιλι Νταμάρι (28 ετών) και Ντόρον Στάινμπρεχερ (31 ετών). Η 24χρονη Γκόνεν είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ μουσικής NOVA. Η Βρετανοισραηλινή Έμιλι Νταμάρι είχει αποαχθεί από το σπίτι της στην περιοχή Kφαρ Άζα. Ομοίως και η Ντόρον Στάινμπρεχερ.

Hamas releases the names of the first three hostages to be freed: Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher.



I’ve met Emily’s mother a couple of times. I hope this comes off, with every fibre of my being. Nervous wait for everybody but @DamariMandy most of all. pic.twitter.com/eDWf9h876P