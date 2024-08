Χαμάς: Ποιος φέρεται ως ο νέος ηγέτης της οργάνωσης, σύμφωνα με το Reuters

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ο Χαλέντ Μεσάλ προαλείφεται για νέος ηγέτης της Χαμάς, ο οποίος είναι σημαίνον μέλος της παλαιστινιακής οργάνωσης από τη δεκαετία του 1990. Μάλιστα, το 1997 Ισραηλινοί πράκτορες έκαναν μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν.

Ο 68χρονος Μεσάλ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκτός παλαιστινιακών εδαφών. Γεννημένος κοντά στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, ο Μεσάλ σε παιδική ηλικία μετακόμισε στο Κουβέιτ, όπου σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την παλαιότερη ισλαμιστική ομάδα της Μέσης Ανατολής, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της Χαμάς στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατά την πρώτη γενικευμένη παλαιστινιακή εξέγερση κατά της ισραηλινής κατοχής.

Μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του το 1997, ο Μεσάλ μετατράπηκε σε ήρωα της παλαιστινιακής αντίστασης. Εκείνη την περίοδο, με έδρα το Αμμάν, ο Μεσάλ είχε αναλάβει την προσέλκυση κεφαλαίων για τη Χαμάς από το εξωτερικό.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Μεσάλ είναι κεντρικό πρόσωπο στην ηγετική πυραμίδα της Χαμάς, εργαζόμενος κυρίως από τη σχετική ασφάλεια της εξορίας, καθώς το Ισραήλ εξύφαινε συνεχώς σχέδια για τη δολοφονία άλλων ηγετών της Χαμάς που βρίσκονταν Λωρίδα της Γάζας. Ταυτόχρονα, χωρίς να παρεμποδίζεται από τους αυστηρούς ισραηλινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς όπως συνέβαινε με άλλους αξιωματούχους της Χαμάς, μπορούσε να εκπροσωπεί την παλαιστινιακή οργάνωση σε συναντήσεις με ξένες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.

Όταν ο ηγέτης της οργάνωσης Αχμέντ Γιασίν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάρτιο του 2004 και ένα μήνα αργότερα δολοφονήθηκε από το Ισραήλ ο διάδοχός του Αμπντέλ Αζίζ αλ Ραντίσι, ο Μεσάλ ανέλαβε την ηγεσία της Χαμάς μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.

Πηγές της Χαμάς, υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι ο Μεσάλ αναμένεται να επιλεγεί ως ο επόμενος ηγέτης της οργάνωσης μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Τεχεράνη.

Khaled Meshaal was chosen as the head of the political bureau of Hamas, succeeding Ismail Haniyeh, who was assassinated in Iran. pic.twitter.com/tZwpdWyb46