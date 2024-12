Wall Street Journal: Ο Μπάιντεν ήταν από την αρχή σε διανοητική παρακμή – Αποκαλύψεις για «τείχος προστασίας»

Mε επίκαιρο το ερώτημα εάν ο Τζο Μπάιντεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιεύματα της Wall Street Journal και της New York Post αναφέρονται στο «τείχος προστασίας που άρχισε να υψώνεται από την 1η ημέρα της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν για κρύψει τη διανοητική παρακμή του 82χρονου αμερικανού προέδρου». To επιτελείο «θωράκισε τον «ηλικιωμένο αρχιστράτηγο», αναδιοργανώνοντας το πρόγραμμά του, με τον Μπάιντεν να φιλοξενεί τις λιγότερες μεγάλες συνεντεύξεις Τύπου στη σύγχρονη ιστορία και να πρωταγωνιστεί συχνά σε γκάφες» αναφέρουν τα δημοσιεύματα επικαλούμενα πηγές του Λευκού Οίκου, νομοθέτες, Δημοκρατικούς και δωρητές.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εν μέσω της πανδημίας COVID-19, οι αλλαγές στο πρόγραμμα των συναντήσεων του Μπάιντεν άρχισαν να πληθαίνουν, με αναπροσαρμογές στα καθημερινά σχέδια για να εξυπηρετήσουν τις «καλές και κακές μέρες του προέδρου».

Η πρακτική αποκαλύφθηκε μετά το καταστροφικό για τον Μπάιντεν ντιμπέιτ με τον Τραμπ, όταν συνεργάτες του παραδέχθηκαν ότι ο τότε υποψήφιος των Δημοκρατικών δυσκολευόταν να λειτουργήσει για μεγαλύτερο διάστημα από ένα εξάωρο.

Παράλληλα, ο μεγιστάνας του Χόλιγουντ και συμπρόεδρος της προεκλογικής εκστρατείας Τζέφρι Κάτζενμπεργκ, επιστρατεύτηκε ως «προπονητής φωνής», για να προσπαθήσει να βελτιώσει τον αδύναμο, ραγισμένο τόνο του.

Στελέχη αφαίρεσαν αρνητικές αναφορές από τη στοίβα ειδήσεων στην ενημέρωση του Μπάιντεν ο οποίος προφανώς δεν πληροφορήθηκε ότι στις δημοσκοπήσεις έφτασε σε χαμηλό 70 ετών το 2024 .

Ο αναπληρωτής γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Andrew Bates έδωσε ήδη απάντηση στα δημοσιεύματα:

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν μιλάει με μέλη του υπουργικού συμβουλίου του καθημερινά και με τα περισσότερα μέλη πολλές φορές την εβδομάδα, μένοντας κοντά τους σχετικά με την εφαρμογή βασικών νόμων και την ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας. Οι συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου είναι μια σημαντική παράδοση, αλλά το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον σημαίνει ότι μπορεί να είναι λιγότερες και πιο σπάνιες».

Η πρώτη κυρία φέρεται ωστόσο να προσπάθησε ακόμη και να τον εμποδίσει να συνεχίσει τις συνεντεύξεις τύπου, σύμφωνα με τη New York Post.

