Βρετανικό Μουσείο: Βροχή από καταγγελίες για τις αρχαιότητες που κατέληξαν στο «σφυρί»

Οι αποκαλύψεις της «ντροπής» συνεχίζονται σε βάρος του Βρετανικού Μουσείου, με αιχμές ότι υπήρχε καταγγελία τουλάχιστον 3 χρόνια πριν από την κλοπή των θησαυρών, η οποία έπεσε στο κενό.

Η εφημερίδα Τέλεγκραφ δημοσίευσε φωτογραφία δαχτυλιδιού ρωμαϊκής εποχής και την ηλεκτρονική σελίδα του διαδικτύου όπου η τιμή εκκίνησηςτης δημοπρασίας ήταν 40 λίρες το 2016, χωρίς να έχει προσελκύσει προσφορές. Οι εκτιμήσεις ειδικών ανεβάζουν την τιμή από 25 με 50 χιλιάδες.

💎Missing jewellery has been turning up on the online auction site since at least 2016 https://t.co/Vj9mLU2jZU