Βρετανία: Τουλάχιστον 65 μαυροδέλφινα εξόκειλαν και πέθαναν σε νησί της Σκωτίας

Τουλάχιστον 65 μαυροδέλφινα πέθαναν αφού εξόκειλαν στην ακτή νησιού της Σκωτίας, ανακοίνωσε οργάνωση διάσωσης.

Η British Divers Marine Life Rescue τόνισε ότι, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, έστειλε διασώστες στην ακτή του Σαντάι, ενός μικρού νησιού στο αρχιπέλαγος Όρκνεϊ.

BBC Radio Orkney @bbcorkney says a rescue operation is underway after dozens of pilot whales have been found stranded in Sanday.



Emma Neave-Webb from British Divers Marine Life Rescue says many of the mammals are dead but some are alive and they are assessing their condition. pic.twitter.com/pA6UTIwX4X