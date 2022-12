Βρετανία: Τέσσερις άνθρωποι σε «κρίσιμη» κατάσταση – Ποδοπατήθηκαν στην είσοδο συναυλίας στο Λονδίνο

Τέσσερις άνθρωποι δίνουν μάχη για τη ζωή τους οι οποίοι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της Πέμπτης (15/12) μετά από αναταραχή σε συναυλία του Asake, στο νότιο Λονδίνο.

Χιλιάδες φαν στην Ακαδημία O2 στο Μπρίξτον ήταν στριμωγμένοι έξω από το χώρο σε πολικές θερμοκρασίες, αναγκάζοντας μερικούς να προσπαθήσουν να μπουν με το ζόρι μέσα για τη συναυλία του Νιγηριανού τραγουδιστή.

Η συναυλία τελικά ακυρώθηκε εν μέρει, με τους θαυμαστές του Νιγηριανού τραγουδιστή να λένε: «Ο λόγος που πρέπει να σταματήσουμε το σόου είναι επειδή παραβίασαν την είσοδο».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τέσσερις να είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο τραυματισμός τους προκλήθηκε από σύνθλιψη.

Ο κόσμος, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πηγές, παρέμεινε έξω αρκετές ώρες σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα κάποιοι να προσπαθήσουν να μπουν με το ζόρι στον χώρο και η συναυλία να ακυρωθεί.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn

— say no more (@DammySNM) December 15, 2022