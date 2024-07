Βρετανία: Σοβαρά επεισόδια στο Σάουθαμπτον για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών – Μαινόμενο πλήθος επιτέθηκε σε τζαμί και έκαψε περιπολικό

Σε τρία παιδιά ανήλθε ο απολογισμός από την επίθεση σε κατασκήνωση χορού με θέμα την Taylor Swift στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας, όπου σύμφωνα με το Sky News επενέβη η αστυνομία για να σταματήσει μαινόμενο πλήθος που πετούσε πέτρες σε τζαμί, καθώς ψευδής είδηση ανέφερε ότι ο 17χρονος που κρατείται χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες είναι παράνομος μετανάστης.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και οχήματα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν.

The British are angry , betrayed by their government, our children’s safety has been taken from us. The media lie to us & people are sick to fucking death of 2 tier policing . Basically if you riot they listen to you, that’s the message the sent out . This is Southport right now… pic.twitter.com/5OSvNv6CSq