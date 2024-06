Βρετανία: Έπεσε από το άλογο η πριγκίπισσα Άννα και έπαθε διάσειση

Η πριγκίπισσα Άννα νοσηλεύεται σήμερα στο νοσοκομείο Southmead στο Μπρίστολ, αφού υπέστη ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και διάσειση που πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από άλογο στο Gatcombe Park της εξοχικής της κατοικίας.

Όπως γίνεται κατανοητό η πριγκίπισσα περπατούσε στο πάρκο όταν ήρθε σε επαφή με το κεφάλι ή το πόδι αλόγου κάτι που δεν είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή.

Princess Anne is in hospital with a concussion. She was walking on her estate and her injuries are consistent with an impact from a horse’s head or legs.



The trip to Canada for the entombment of the Unknown Soldier in St. John's on July 1 is OFF. pic.twitter.com/6wV3DuVcrX