Βρετανία: Ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής με φορολογικές ελαφρύνσεις

Η κινηματογραφική παραγωγή της Βρετανίας ενισχύεται με σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες πριν την δημοσίευση του προϋπολογισμού της νέας κυβέρνησης που όπως έχει ήδη πει ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα είναι “επώδυνος”.

Οι δημιουργικές βιομηχανίες αποτελούν βασικό μέρος της βρετανικής οικονομίας, με παραγωγές αξίας 125 δισεκατομμυρίων λιρών (149 δις ευρώ) ετησίως. Συγκεκριμένα ο κινηματογραφικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου αποτιμάται σε 1,36 δισεκατομμύρια λίρες και απασχολεί περισσότερους από 195.000 ανθρώπους, με τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω χάρη στις νέες ελαφρύνσεις.

“Ο κινηματογράφος και οι δημιουργικές βιομηχανίες θα αποτελέσουν βασικό μέρος της κυβερνητικής αποστολής για την ανάπτυξη της οικονομίας σε όλα τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου”, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού μαζί με το υπουργείο Οικονομικών.

Οι ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές κόστους έως 15 εκατομμύρια λίρες θα επωφεληθούν από αυξημένη φορολογική ελάφρυνση 53%. Οι ταινίες με προϋπολογισμό έως 23,5 εκατομμύρια λίρες δε θα εξαιρούνται από τη Φορολογική Πίστωση για τις Ανεξάρτητες Ταινίες (IFTC), αλλά η ελάφρυνση θα είναι κλιμακούμενη.

Η κίνηση αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους κινηματογραφιστές του Ηνωμένου Βασιλείου να δημιουργήσουν περισσότερες ανεξάρτητες ταινίες και να προχωρήσουν σε συμπαραγωγή με άλλες χώρες.

Η επόμενη γενιά ανεξάρτητων ταινιών θα λάβει έτσι σημαντική ώθηση, ώστε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να προωθήσει την ανάπτυξη, καθιστώντας εφικτές περισσότερες βρετανικές επιτυχίες όπως το Aftersun και το Billy Elliot.

Στόχος της κυβέρνησης εκτός του οικονομικού είναι η προώθηση του βρετανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου που δεν ωφελείται από μεγάλη χρηματοδότηση.

Βρετανικές ανεξάρτητες ταινίες όπως το Rye Lane, το Rocks, το Bait και το Pride, αφηγούνται βραβευμένες ιστορίες για αντιπροσωπευτικά κομμάτια της κοινωνίας αλλά συχνά λαμβάνουν λιγότερη προβολή. Η κυβέρνηση προσβλέπει με την οικονομική ενίσχυση, να ειπωθούν “περισσότερες ιστορίες όπως αυτές, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να δουν τις ζωές και τις εμπειρίες τους να αντικατοπτρίζονται στην οθόνη”.

Τα κριτήρια αυτής της νέας ελάφρυνσης, οι παραγωγές θα πρέπει να έχουν σεναριογράφο ή σκηνοθέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο ή να έχουν πιστοποιηθεί ως επίσημη συμπαραγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανακοίνωση έρχεται πριν από τη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για τις Επενδύσεις της κυβέρνησης την ερχόμενη Δευτέρα, η οποία θα συγκεντρώσει ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, επενδυτές υψηλού προφίλ και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο.

«Η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό: Αυτές οι ελαφρύνσεις θα αποδώσουν πολιτιστικά και οικονομικά, θα εμπνεύσουν την επόμενη γενιά ταλέντων σε όλη τη χώρα, θα προσφέρουν περισσότερο σπουδαίο βρετανικό περιεχόμενο και θα διατηρήσουν μια παγκοσμίως κορυφαία βιομηχανία εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο”, δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Lisa Nandy.

“Στηρίζοντας την ανάπτυξη αυτού του δυναμικού τομέα, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να συνεχίσουμε να δείχνουμε τη Βρετανία με τον καλύτερο τρόπο σε όλο τον κόσμο”, δήλωσε η υπουργός Οικονομικών, Rachel Reeves.

“Πρόκειται για μια ζωτικής σημασίας παρέμβαση για τη βρετανική βιομηχανία, την οποία χαιρετίζω ολόψυχα. Το IFTC θα καταστήσει τις βρετανικές ανεξάρτητες ταινίες πιο ελκυστικές επενδυτικές προοπτικές για διεθνείς εταίρους και συμπαραγωγούς, διευκολύνοντας τη δημιουργικότερη συνεργασία και προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη στον ανεξάρτητο τομέα σε όλους τους τομείς”, δήλωσε η Amy Jackson, παραγωγός των υποψήφιων για Όσκαρ ταινιών Aftersun, The Outfit και The End We Start From.

Ανταπόκριση ΕΡΤNews – Βρετανία: Ευδοξία Λυμπέρη

