Βρετανία: Διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Μάντσεστερ – 15 τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας όταν ένα διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Μάντσεστερ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Barton στο Eccles, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένα άτομο τραυματίστηκε κρίσιμα, ενώ δύο άλλα φέρουν σοβαρά τραύματα.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κίτρινο λεωφορείο με την οροφή του αποκομμένη, ενώ διασώστες βρίσκονται στον επάνω όροφο του οχήματος.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αστυνομία του Μάντσεστερ ανέφερε: «Ανταποκρινόμαστε αυτή τη στιγμή σε σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και γέφυρα στη διασταύρωση των οδών Barton και Trafford στο Eccles. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων».

A double-decker bus crashed its roof on a bridge in Manchester: 15 people injured

