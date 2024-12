Βρετανία: Δημόσια διαμάχη Νάιτζελ Φάρατζ – Κέμι Μπέιντενοκ για τους δεξιούς ψηφοφόρους

Το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ απείλησε με νομικές ενέργειες εναντίον της αρχηγού των Τόρις, Κέμι Μπέιντενοκ, έπειτα από δήλωση της με την οποία ισχυρίστηκε ότι το Reform UK (Μεταρρύθμιση του Ηνωμένου Βασιλείου) είχε πλαστογραφήσει τον αριθμό των μελών του.

Λονδίνο – Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Ο διαδικτυακός ανιχνευτής μελών του Reform ξεπέρασε το τελευταίο γνωστό σύνολο των 131.680 μελών των Τόρις λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο μετρητής λέει ότι περισσότερα από 7.000 επιπλέον μέλη έχουν προσχωρήσει από τότε. Η Κέμι Μπέιντενοκ επιμένει ότι οι Συντηρητικοί είχαν επίσης χιλιάδες νέες εγγραφές από τους δικούς τους τους τελευταίους μήνες.

Η ηγέτιδα των Τόρις χρησιμοποίησε μια σειρά αναρτήσεων στο X, πρώην Twitter, για να κατηγορήσει τον ίδιο και τη Μεταρρύθμιση για «πλαστογραφία» και για ‘βομβαρδισμό’ του κοινού με «ατελείωτα ψέματα, καπνό και καθρέφτες».

Manipulating your own supporters at Xmas eh, Nigel?

It’s not real. It’s a fake ⏰ coded to tick up automatically. We’ve been watching the back end for days and can also see they’ve just changed the code to link to a different site as people point this out.



Farage doesn’t… https://t.co/2tAsszfHsG