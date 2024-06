Βρετανία: Αφιερώματα για τον άδικο χαμό του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλεϊ

Από την ώρα που έγινε γνωστή η ανακάλυψη πτώματος στη Σύμη τα βρετανικά μέσα κάνουν συνεχή αφιερώματα στον Βρετανό τηλεοπτικό παρουσιαστή Dr Michael Mosley.

Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Συνεργάτες του από τα μέσα και από τον επιστημονικό χώρο δηλώνουν την μεγάλη λύπη τους και όλοι τονίζουν τον επαγγελματισμό του και τον απλό τρόπο που είχε να εξηγεί σύνθετα θέματα. Έχει βοηθήσει χιλιάδες κόσμο να υιοθετήσει ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Κάποιοι τον αποκαλούν «ο ήρωας τους».

Ο συνάδελφος του Φιλ Χάμοντ στάθηκε στην «τεράστια κληρονομιά» που αφήνει ο Μόσλεϊ εξηγώντας επιστημονικά θέματα στο ευρύ κοινό. «Όπως και ο ενθουσιασμός του…. είχε εγκυκλοπαιδικό εγκέφαλο, αντιμετώπιζε κάθε ιστορία», είπε ο Χάμοντ στο Sky News. «Βεβαιωνόταν ότι όλοι οι ερευνητές και οι βοηθοί παραγωγοί στην εκπομπή είχαν επιστημονικό υπόβαθρο», είπε ο ραδιοτηλεοπτικός γιατρός Phil Hammond, στον οποίο ο Μόσλεϊ έδωσε την ευκαιρία για την τηλεόραση. Οι δυο τους παρουσίαζαν την εκπομπή του BBC, Trust Me I Am A Doctor.

Σοκαρισμένοι συνάδελφοι του αλλά και απλός κόσμος δηλώνουν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τη λύπη τους για τον άδικο χαμό του γιατρού Μόσλεϊ.

Tragic news about Michael Mosley. He was such an important figure both on and off screen in the BBC science unit, and as a mentor to many of us when we started out in science presenting. And, as many of our colleagues have already said on here, he was a genuinely lovely man. So… — Brian Cox (@ProfBrianCox) June 9, 2024

‘He was a hero to me’: Michael Mosley’s friends and peers pay tribute https://t.co/JR0mGBrbIu — The Guardian (@guardian) June 9, 2024

The fragility of life is so shocking. I’ve known Michael Mosley for many years – as a tv producer specialising in science and medicine. He was the executive producer of my 2009 series Human Journey. When he started presenting as well as producing, we made several science… pic.twitter.com/spUEVy2ctk — Prof Alice Roberts💙 (@theAliceRoberts) June 9, 2024

It’s hard to describe how upset I am by this news. Through courageous, science-based journalism, Michael Mosley has helped thousands of people get well and healthy. I’m one of them. He was a hero to me. He will be deeply missed. My thoughts and prayers are with his family. https://t.co/5qi8OfSKRh — Tom Watson (@tom_watson) June 9, 2024

