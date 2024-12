Βραζιλία: Τουλάχιστον 38 οι νεκροί από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Τουλάχιστον 38 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός της σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στην πολιτεία Μίνας Ζεράις της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Βραζιλία από το 2007, με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να δηλώνει συγκλονισμένος από την «τρομερή τραγωδία».

🚨A tragédia que marcou a manhã deste sábado (21) na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, já é considerada um dos acidentes rodoviários mais fatais dos últimos anos no estado. O número de mortos subiu para 37, segundo informações. QUE TRAGÉDIA 😔 Meus sentimentos 🙏🏻🤍 pic.twitter.com/POZHUpLfic

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση Τύπου, η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο 38 ανθρώπων, συμπληρώνοντας ότι εννέα τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του λεωφορείου και τουλάχιστον ένα παιδί, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρειάστηκαν γερανό για να απεγκλωβίσουν τα απανθρακωμένα πτώματα από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο για τα αίτια του δυστυχήματος, ένα μπλοκ γρανίτη έπεσε από το φορτηγό στον δρόμο και χτύπησε το λεωφορείο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του φορτηγού, αλλά οι τρεις επιβαίνοντες γλίτωσαν με «σοβαρά τραύματα».

Πολλά από τα πτώματα που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του λεωφορείου είναι απανθρακωμένα, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τη σφοδρή σύγκρουση. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, εξήγησε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

«Προσεύχομαι για τις οικογένειες των περισσότερων από 30 θυμάτων του δυστυχήματος στην (πόλη) Τεόφιλο Οτόνι της (πολιτείας) Μίνας Ζεράις», έγραψε ο πρόεδρος Λούλα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Προσεύχομαι για την ανάρρωση των επιζώντων αυτής της τρομερής τραγωδίας», συμπλήρωσε.

Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia. A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente, e o governo federal se…