Βραζιλία: Οι ιθαγενείς ζητούν άμεση οριοθέτηση των πατρογονικών εδαφών τους

Recebi, no Palácio do Planalto, cerca de 40 lideranças indígenas para ouvir as reivindicações do movimento. Quando nomeei @GuajajaraSonia para o @mpovosindigenas e @JoeniaWapichana para a @funaioficial, sabíamos que não seria fácil reconstruir a política indigenista, sobretudo… pic.twitter.com/yV4AGXGjIP