Βραζιλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε αυτοκινητόδρομο (video)

Ένα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα στη Βραζιλία, όπου ένα αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο ανάμεσα σε εν κινήσει αυτοκίνητα.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από οδηγούς των οχημάτων διαφαίνεται το αεροπλάνο το οποίο προσγειώθηκε εκτάκτως μέσα στον ταχύτατα κινούμενο αυτοκινητόδρομο προτού σταματήσει τελικά στην άκρη του δρόμου.

Δεν προκλήθηκε κάποιο τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία το αεροσκάφος παρουσίασε προβλήματα στον κινητήρα του.

A light aircraft, identified as a single-engine Pelican 500 BR, made a dramatic emergency landing on the busy BR-101 highway in Garuva, Santa Catarina, Brazil, after experiencing engine failure shortly after takeoff from an airfield in nearby Guaramirim. pic.twitter.com/SaWVb1NyJL