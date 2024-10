Βομβαρδισμός του Ισραήλ σε τζαμί στη Λωρίδα της Γάζας, πολλοί νεκροί και τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ισλαμικού τεμένους κοντά στο νοσοκομείο Αλ Ακσά στη Ντέιρ αλ Μπάλα, το κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, γνωστοποίησαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες που έδωσαν πληρώματα ασθενοφόρων, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί και 20 τραυματίες.

Σύμφωνα με το Al Jazeera Arabic, ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 18.

Το συγκεκριμένο τζαμί λειτουργούσε ως καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστινίους.

Το χτύπημα επιβεβαίωσαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), καθώς σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως ως σχολείο και τζαμί στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπαλά στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας.

A Palestinian was killed and others were injured in an Israeli airstrike that targeted a mosque sheltering displaced families near Al-Aqsa Martyrs Hospital in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/Z7pipgB7qK