Βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Δυτική Συρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν χθες Παρασκευή τη δυτική Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιδίων και συριακά ΜΜΕ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν πολίτη, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων SANA, στην πρώτη επίθεση του είδους στη χώρα έπειτα από σχεδόν έναν μήνα.

«Επιδρομή που διεξήγαγαν αεροσκάφη της ισραηλινής κατοχής στοχοποίησε εγκαταστάσεις κοντά στο χωριό Ζάμα (…) στη νότια Λαττάκεια», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, μολονότι η Δαμασκός ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως θα αρχίσουν έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για τον κατευνασμό των εντάσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA διευκρίνισε ότι «άμαχος» σκοτώθηκε σε «αεροπορική επιδρομή της ισραηλινής κατοχής που έβαλε στο στόχαστρο τα περίχωρα του Ζάμα».

Από την άλλη πλευρά, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «έπληξαν αποθήκες όπλων που περιείχαν πυραύλους», στους οποίους έβλεπαν «απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τόσο της διεθνούς όσο και της ισραηλινής, στην περιοχή της Λαττάκειας», στη δυτική Συρία.

«Στοχοποιήθηκαν μέρη πυραύλων εδάφους-αέρος στην περιοχή της Λαττάκειας», πρόσθεσαν, διαμηνύοντας πως θα «συνεχίσουν να δρουν για να διατηρήσουν την ελευθερία δράσης τους στην περιοχή (…) και θα λαμβάνουν μέτρα εναντίον οποιασδήποτε απειλής κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, «ισραηλινά πλήγματα στοχοποίησαν στρατιωτικές θέσεις στις επαρχίες Ταρτούς και Λαττάκεια».

