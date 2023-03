Viral βίντεο: Παρουσιάστρια γέλαγε μέχρι δακρύων με συνεντευξιαζόμενο που… πάλευε με το φόντο του zoom

Viral με δεκάδες χιλιάδες views έγινε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όταν κάτι δεν πήγε καθόλου καλά σε μια ζωντανή σύνδεση σε κανάλι της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, φαίνεται η παρουσιάστρια του 9News Alice Monfries να προσπαθεί μάταια να συγκρατήσει τα γέλια της όταν ο συνεντευξιαζόμενος, εκπρόσωπος της λέσχης Royal Automobile Association Mark Borlace, ο οποίος δεν καταφέρνει να βάλει το σωστό φόντο στο Zoom.

Εντέλει, εμφανίστηκε να μιλά μπροστά από τη φωτογραφία ενός κοριτσιού που έπλενε ένα αυτοκίνητο και ενός δύτη που κολυμπούσε με μια θαλάσσια χελώνα. Στη συνέχεια, ενεργοποίησε ένα φίλτρο της εφαρμογής με το οποίο «φόρεσε» στο κεφάλι του ένα καπέλο από πίτσα.

Τότε η παρουσιάστριαξέσπασε σε γέλια μέχρι… δακρύων. «Θα αποσυνδεθώ και θα ξαναμπώ σε λίγο» είπε στη συνέχεια ο κ. Borlace αποχωρώντας από τη σύνδεση.

«Ωραία, τέλεια», απάντησε η Monfries προσπαθώντας να επανέλθει στη ροή της εκπομπής.

Η λέσχη RAA συνέχισε την καζούρα, δημοσιοποιώντας μια φωτογραφία που δείχνει τον Borlace με ένα αληθινό εορταστικό καπελάκι που του έφτιαξε η σύντροφός του.

The virtual world can be a difficult place to navigate, as this #9News guest found out today while struggling for several minutes to get the right Zoom background. @RAAofSA pic.twitter.com/sgWtp8Zv3o