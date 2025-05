Βίντεο χάους από τη Γάζα «εκθέτουν» την αμερικανο-ισραηλινή ΜKO που διανέμει πλέον την ανθρωπιστική βοήθεια

Το χάος που επικράτησε σε κέντρο διανομής βοήθειας στη Γάζα, χαρακτηρίστηκε από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ως «στιγμιαία απώλεια ελέγχου», την ώρα που οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έριξαν «προειδοποιητικά» πυρά και παλαιστινιακές πηγές αναφέρουν τουλάχιστον νεκρούς και τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν για υποκρισία τον ΟΗΕ για τις επικρίσεις που άσκησε εναντίον της αμφιλεγόμενης αμερικανο-ισραηλινής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης που διανέμει πλέον την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Footage confirms that desperate Palestinians have broken into this dystopian and humiliating "aid centers." Gunshots can be heard in the background, also confirming reports of IOF gunfire. pic.twitter.com/NGmWsfbYp4