Βίντεο: Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει με το «Θηρίο» το γύρο της πίστας στο Daytona 500

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσα στη θωρακισμένη του Κάντιλακ γνωστή και ως «το Θηρίο» έκανε, ως επικεφαλής αυτοκινητοπομπής, το γύρο της πίστας στον αγώνα Daytona 500 στη Φλόριντα, στην εναρκτήρια εκδήλωση της σειράς Nascar για τη φετινή σεζόν.

Την ίδια ώρα, το αεροσκάφος Air Force One του Τραμπ πετούσε περιμετρικά του σταδίου κάνοντας μια βόλτα για τους θεατές.

President @realDonaldTrump leads the field out of the pits in “The Beast” at the 2025 Daytona 500. pic.twitter.com/m1GOWOVCEv