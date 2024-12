Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της βομβιστικής επίθεσης κατά του Κιρίλοφ – Τα μηνύματα του Κιέβου λίγο πριν την ανάληψη εξουσίας από τον Τραμπ

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τις στιγμές πριν ο Ρώσος στρατηγός Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του σκοτωθούν σε έκρηξη στη Μόσχα ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο, το οποίο ελήφθη από πηγή με γνώση της επιχείρησης που φέρεται να διεξήγαγαν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ουκρανίας, οι δύο άνδρες φαίνονται να βγαίνουν από ένα κτίριο κατοικιών, με τον έναν από τους άνδρες να κρατά στο ένα χέρι κάτι που φαίνεται να είναι ένα κουτί και στο άλλο έναν χαρτοφύλακα.

Αν και το βίντεο είναι ελαφρώς θολό, διακρίνεται το περίγραμμα ενός σκούτερ κοντά στην έξοδο του κτιρίου, σταθμευμένο στα δεξιά της πόρτας. Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε ηλεκτρικό σκούτερ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Οι εικονιζόμενοι στο βίντεο φαίνεται να βαδίζουν προς ένα αυτοκίνητο που περιμένει, το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα μπροστά από την πόρτα με τα φώτα του αναμμένα. Πριν προλάβουν να το φτάσουν, ο εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτείται και στην οθόνη φαίνεται το φως απο την έκρηξη.

Ο βοηθός που σκοτώθηκε μαζί με τον Ιγκόρ Κιρίλοφ κατονομάστηκε από τα ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS ως Ίλια Πολυκάρποφ. Ο Πολυκάρποφ εργαζόταν σε “ανθρωπιστικές δραστηριότητες”, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για τη μεταφορά κεφαλαίων και εξοπλισμού για “ασφαλείς δραστηριότητες σε συνθήκες μάχης” σε ρωσικές στρατιωτικές μονάδες, ανέφερε το TASS.

Investigators work at the place where Lt. General Igor Kirillov, the head of Russia’s Nuclear, Biological, and Chemical Defence Forces and his assistant, seen on center, were killed by an explosive device planted close to a residential apartment’s block in Moscow, Russia, Tuesday, Dec. 17, 2024. (AP Photo)

Η έκρηξη που σκότωσε τον Ιγκόρ Κιρίλοφ την Τρίτη φαίνεται ότι ήταν η πιο φιλόδοξη στοχευμένη πολεμική επιχείρηση μέχρι στιγμής στο ρωσικό έδαφος, από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, η οποία χτύπησε όχι μόνο τον πυρήνα του ρωσικού στρατού, αλλά και κοντά στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας. Μια φονική βομβιστική επίθεση με στόχο έναν ανώτερο στρατηγό σίγουρα δεν αποτελεί καλή εικόνα για τον ενισχυμένο μηχανισμό εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας. Αλλά δείχνει επίσης και το μέτρο του επείγοντος για την Ουκρανία που πασχίζει να ανακτήσει τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον πόλεμο με κάθε μέσο, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και η Ρωσία συνεχίζει τη σταθερή προέλασή της στο ανατολικό μέτωπο.

Ο Κιρίλοφ, ως επικεφαλής των ρωσικών στρατευμάτων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας, θεωρήθηκε από την Ουκρανία και τους συμμάχους της ότι διαδραμάτισε ιδιαίτερα καταστροφικό ρόλο στη σύγκρουση, καθώς ήταν υπεύθυνος για την εκτεταμένη χρήση χημικών ουσιών όπως το αέριο CS στο πεδίο της μάχης. Ήταν επίσης ειδικός στην ανάπτυξη της παραπληροφόρησης, βασικό εργαλείο για την υποστήριξη του πολέμου στο εσωτερικό της χώρας.

Σε μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του τον Νοέμβριο, ισχυρίστηκε ότι ο κύριος στόχος της Ουκρανίας όταν εισέβαλε στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας ήταν να καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο εκεί, και επανέφερε μια ρωσική θεωρία συνωμοσίας δύο ετών ότι η Ουκρανία σχεδίαζε να κατασκευάσει μια «βρώμικη βόμβα».

Οι δολοφονίες κομβικών στρατιωτικών αξιωματούχων στο ρωσικό έδαφος, που συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με την Ουκρανία, αποτέλεσαν χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του πολέμου. Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ένας πρώην διοικητής υποβρυχίων, ο Στάνισλαβ Ρζιτσκι, πυροβολήθηκε στη νότια πόλη Κρασνοντάρ, ενώ είχε βγει για τρέξιμο. Και όμως, ο θάνατος του Κιρίλοφ σηματοδοτεί το τέταρτο περιστατικό μόνο τους τελευταίους δύο μήνες.

Τον Οκτώβριο, ο Ντμιτρι Γκολενκοφ, πιλότος του 52ου συντάγματος βαρέων βομβαρδιστικών της Ρωσίας, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου με σφυρί στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας. Στα μέσα Νοεμβρίου, πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε στο CNN ότι ήταν υπεύθυνη για μια βόμβα σε αυτοκίνητο στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, η οποία σκότωσε τον αρχηγό του επιτελείου των πυραυλακάτων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Και λιγότερο από μια εβδομάδα πριν, ο αναπληρωτής επικεφαλής σχεδιαστής του γραφείου σχεδιασμού Mars της Ρωσίας πυροβολήθηκε σε ένα πάρκο της Μόσχας. Ουκρανική πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε στο CNN ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία του, λέγοντας ότι ήταν υπεύθυνος για την αναβάθμιση ορισμένων από τους πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν στην Ουκρανία.

Όπως όλοι οι υπάλληλοι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο Κιρίλοφ δεν είναι αναντικατάστατος και είναι απίθανο ο θάνατός του να κάνει τη Ρωσία να αλλάξει ξαφνικά πορεία όσον αφορά τα χημικά όπλα. Και όμως, όπως και σε πολλές από τις επιθέσεις της Ουκρανίας στο ρωσικό έδαφος, υπάρχει και εδώ μια πληροφοριακή συνιστώσα – ένα μήνυμα προς τον ρωσικό στρατό ότι τα άτομα είναι ευάλωτα, όπου κι αν βρίσκονται, αλλά και προς τον ρωσικό λαό – και μια τελευταία προσπάθεια να προκληθεί ρήγμα στο ότι όλα πάνε βάσει σχεδίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μετρά αντίστροφα το χρόνο για την ανάληψη του αμερικανικού προεδρικού θώκου.

Πηγή CNN, The Times and The Sunday Times

