Βιετνάμ – ναυάγιο τουριστικού σκάφους: Σε 38 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών

Σε τουλάχιστον 38 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών ενώ ακόμη αγνοείται η τύχη ορισμένων ανθρώπων μετά τη βύθιση τουριστικού σκάφους στον Κόλπο του Αλόνγκ, στο Βιετνάμ, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν 48 τουρίστες και 5 μέλη πληρώματος ανατράπηκε χθες Σάββατο το απόγευμα σε ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα με σκάφη που σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στη δημοφιλή αυτή τουριστική περιοχή.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 38 από αυτούς που επέβαιναν στο σκάφος, ενώ 10 έχουν διασωθεί», διευκρίνισε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

In Vietnam's Ha Long Bay, a passenger boat carrying 48 passengers and 5 crew members capsized during todays storm. Rescue teams, including the Quang Ninh Provincial Border Guard, saved 12 people and recovered 3 bodies by 6:00pm. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ERJ1Eoptn8