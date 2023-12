Βερολίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά – Δύο τραυματίες

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε διάσημη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου. Οι πάγκοι τυλίχθηκαν στις φλόγες ενώ οι τουρίστες εγκατέλειψαν την περιοχή και δύο άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Huge fire rips through famous Berlin Christmas market as stalls go up in flameshttps://t.co/7MACIrwEvX pic.twitter.com/Mll7ac45Ec