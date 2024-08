Βερμούδες: Ο κυκλώνας Ερνέστο προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης, αλλά τα χειρότερα αποφεύχθηκαν

Ο κυκλώνας Ερνέστο προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης, ξερίζωσε δέντρα και πλημμύρισε περιοχές των Βερμούδων, αλλά τα χειρότερα για αυτό το βρετανικό αρχιπέλαγος του Ατλαντικού αποφεύχθηκαν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που έκαναν χθες Σάββατο μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών.

Εξασθενημένος σε κυκλώνα Κατηγορίας 1 (στην πενταβάθμια κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον), ο Ερνέστο έπληξε τις Βερμούδες με ισχυρούς ανέμους και κύματα 10 μέτρων, αφήνοντας χωρίς ρεύμα το 71% των κατοίκων.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι δεν υπήρξαν κλήσεις για βοήθεια λόγω μείζονος συμβάντος ή καταστροφής περιουσίας. Οι κλήσεις που δεχθήκαμε το προηγούμενο εξάωρο αφορούσαν κυρίως πλημμύρες», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών Λίντον Ρέινορ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ernesto hits Bermuda hard early Saturday morning. We may see some higher surf from it; otherwise, our storms will come from a cold front to our west.@ScottSumnerWX pic.twitter.com/IEhT5DYhqT