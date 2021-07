Βαρώσια – Προσχέδιο Σ. Α: Κάλεσμα προς την Άγκυρα και το Ψευδοκράτος να αντιστρέψουν την απόφαση

Το σήμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένουν Αθήνα και Λευκωσία ενώ είναι σε εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος που ενεργοποίησε η πρόκληση Ερντογάν στα Βαρώσια.

Σύμφωνα με την Washington Post που επικαλείται γνώση του προσχεδίου και των διαμειβόμενων στην κλειστή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ο ΟΗΕ θα επαναλαμβάνει «ότι δεν πρέπει να γίνουν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του». Αναμένεται έτσι ξεκάθαρο κάλεσμα προς την Άγκυρα και το Ψευδοκράτος, να αντιστρέψουν την απόφαση για άνοιγμα τμήματος, της περίκλειστης πόλης, με ψήφισμα- αίτημα «να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί».

A proposed U.N. Security Council statement would call on Turkey and breakaway Turkish Cypriots to reverse a decision to reopen a residential section of an abandoned suburb and avoid any unilateral actions that could raise tensions on the divided … https://t.co/zZA7CxXRpy

— Ahval (@ahval_en) July 22, 2021