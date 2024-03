Βαλτιμόρη: Κατέρρευσε η γέφυρα Key Bridge – Έπεσε επάνω της φορτηγό πλοίο (συγκλονιστικά video)

Η γέφυρα Key Bridge στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ κατέρρευσε αφού ένα φορτηγό πλοίο έπεσε επάνω της, μετέδωσε την Τρίτη το Fox Baltimore.

Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες προτού βυθιστεί, ενώ πολλά οχήματα και έως επτά άτομα έπεσαν στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας, σύμφωνα με τον υπεύθυνο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Kevin Cartwright, τον οποίο επικαλείται το BBC.

Δεν είναι προς το παρόν γνωστό πόσα οχήματα μπορεί να βρίσκονταν στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης και της επακόλουθης κατάρρευσης.

Η Αρχή Μεταφορών του Μέριλαντ ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι όλες οι λωρίδες έκλεισαν και προς τις δύο κατευθύνσεις λόγω ενός «συμβάντος» στη γέφυρα και ότι η κυκλοφορία εκτρέπεται.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic σημειώνει ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης που ονομάζεται Dali σταμάτησε κάτω από τη γέφυρα νωρίς την Τρίτη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης που οργανώνεται από την πυροσβεστική, σε συνεργασία με την αμερικανική ακτοφυλακή και άλλες υπηρεσίες του Μέριλαντ.

Η γέφυρα είχε μήκος 2,57 χιλιομέτρων (1,6 μιλίων) και εξυπηρετούσε περίπου 11,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως.

Ένα βίντεο του περιστατικού δημοσιεύτηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο X, πρώην Twitter. Στο βίντεο, ένα μεγάλο σκάφος φαίνεται να συγκρούεται με ένα από τα δοκάρια στήριξης της γέφυρας. Ο καπνός φάνηκε να φουντώνει από το σκάφος πριν αρχίσει να καταρρέει η γέφυρα.

