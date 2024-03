Βαλτιμόρη – Κατάρρευση γέφυρας: Δύο επιζώντες ενώ αναζητούνται 7- 20 αγνοούμενοι – «Γρίφος» με την πρόσκρουση του πλοίου

Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη λόγω πρόσκρουσης φορτηγού πλοίου. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης εκτίμησε ότι οι αρχές αναζητούν περισσότερους από επτά ανθρώπους. Νωρίτερα άλλοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έως και 20 άνθρωποι ενδέχεται να έπεσαν στο νερό μετά την κατάρρευση της γέφυρας.

"Moments before colliding with Maryland's Key Bridge, resulting in its collapse, a cargo ship appeared to be without power."#Baltimore #Bridge pic.twitter.com/S0R09oGDy3 March 26, 2024

«Ένα άτομο αρνήθηκε τις υπηρεσίες και αρνήθηκε τη μεταφορά, ουσιαστικά αυτό το άτομο δεν είχε τραυματιστεί», εξήγησε ο Τζέιμς Ουάλας, διευκρινίζοντας ότι «υπήρχε ένα άλλο άτομο το οποίο διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

«Το σόναρ μας έχει εντοπίσει την παρουσία οχημάτων βυθισμένων στο νερό, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι το φορτηγό πλοίο Dali με σημαία Σιγκαπούρης αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, πριν από την πρόσκρουση», όπως ανακοινώθηκε.

Ωστόσο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο να βυθίζεται στο σκοτάδι και στη συνέχεια να αποκαθίσταται η ισχύς του, ενώ αναρτήσεις περιγράφουν ξαφνική αλλαγή πορείας, μόλις 11 δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση σε κολώνα της γέφυρας.

Holy smokes The Francis Scott Key Bridge in Baltimore collapsed late last night after it was struck by a container ship….this timelapse of the collision is insane pic.twitter.com/OncSrd7Jxo — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) March 26, 2024

Οι αρχές ακόμη δεν έχουν μιλήσει με τον πλοηγό του πλοίου που κατευθυνόταν από τη Βαλτιμόρη προς το Κολόμπο της Σρι Λάνκα.

Οι υπηρεσίες έλαβαν κλήσεις έκτακτης ανάγκης γύρω στη 1:30 π.μ. αναφέροντας ότι ένα πλοίο που έφευγε από τη Βαλτιμόρη είχε χτυπήσει κολόνα στη γέφυρα. Αρκετά οχήματα βρίσκονταν στη γέφυρα εκείνη τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου ενός οχήματος στο μέγεθος ενός τρακτέρ.

«Η έρευνα συνεχίζεται στην επιφάνεια, στον βυθό αλλά και στο κατάστρωμα του πλοίου, ενώ η θερμοκρασία στο ποτάμι υπολογίζεται ως και 1 βαθμό υπό το μηδέν», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η γέφυρα είχε μήκος 2,57 χιλιομέτρων (1,6 μιλίων) και εξυπηρετούσε περίπου 11,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Σκοτ δήλωσε ότι η κατάρρευση της γέφυρας είναι «μια ανείπωτη τραγωδία».

«Πρέπει να σκεφτούμε τις οικογένειες και τους ανθρώπους που επλήγησαν, τους ανθρώπους που πρέπει να αναζητήσουμε, προς το παρόν επικεντρωνόμαστε σε αυτό», υπογράμμισε.

🚨#BREAKING: Morning Daylight reveals the aftermath of the mass casualty event of the Scott Key Bridge collapse



📌#Baltimore | #Maryland



Watch As morning daylight approaches, it reveals the devastating aftermath of an early morning incident after a large cargo ship from… pic.twitter.com/zzXBuUB5m0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 26, 2024

Τέλος, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βαλτιμόρης, ο Ρίτσαρντ Ουόρλεϊ τόνισε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία ένδειξη για τρομοκρατία ή ότι (η πρόσκρουση) ήταν σκόπιμη».

Πηγή: Associated Press

