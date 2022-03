Ukrenergo: Ξάνα πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του Τσερνόμπιλ έπειτα από νέο πλήγμα

Γραμμή υψηλής τάσης στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ επλήγη από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αμέσως μετά την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου Ukrenergo.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε αν έχει απολεσθεί η ηλεκτροδότηση προς τον πυρηνικό σταθμό στο σύνολό της, αλλά ζήτησε πρόσβαση στην περιοχή για την αποκατάσταση της γραμμής υψηλής τάσης .

Η Ukrenergo δεν έδωσε στοιχεία για την ζημία ή για την ευθύνη των ρωσικών δυνάμεων και το Reuters δεν κατόρθωσε να βρει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της έκτασης της ζημίας ή της αιτίας της.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στις 24 Φεβρουαρίου.

⚡️The power line, that supplies the Chernobyl nuclear power plant and the town of Slavutych was damaged by the occupying forces after the Ukrenergo repair crew restored the line 1/2

Ukrenergo emphasizes that the Chornobyl NPP is an important facility that cannot be left without a reliable energy supply.

A stable power supply will help avoid a repeat of the Chernobyl disaster and save the lives and health of people who might be affected 2/2#StopRussia

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 14, 2022