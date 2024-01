Τζόναθαν Γκλέιζερ: Ο κόσμος εξακολουθεί να συμπεριφέρεται όπως οι Ναζί στο «The Zone of Interest»

Ο Βρετανός σκηνοθέτης και σεναριογράφοςΤζόναθαν Γκλέιζερ poy κέρδισε το Μέγα Βραβείο του 76ου Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του “The Zone of Interest”, εξομολογήθηκε ότι ο βίαιος τρόπος που πραγματεύεται η ταινία γύρω από την καθημερινότητα μιας ναζιστικής οικογένειας που ζει άνετα λίγα μέτρα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, παραμένει αναλλοίωτος στην ανθρώπινη φυλή.

«Στην ταινία βλέπουν γείτονές τους, που βήμα-βήμα, έγιναν μαζικοί δολοφόνοι και ήταν τόσο αποστασιοποιημένοι από τα εγκλήματά τους που δεν τους έβλεπαν ως τέτοιους», λέει ο Βρετανός υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας που έφτασε μια ανάσα πριν από τη Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο δράμα.

«Ήταν απαραίτητο να βάλουμε το μαύρο στο άσπρο, ότι δηλαδή είμαστε εμείς, με τις επιλογές μας, που κάνουμε τον κόσμο να αλλάξει ή όχι«, επισημαίνει για μια ταινία που κάνει πρεμιέρα στην Ισπανία στις 19 Ιανουαρίου.

«Τι και ποιον επιλέγουμε να αγαπάμε, με ποιον συμπάσχουμε και με ποιον όχι, είναι ένα πολύ περίπλοκο σύνολο περιστάσεων. Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει η ταινία, να συνδεθεί ασυνείδητα με τον θεατή», λέει ο Glazer.

«Η ζώνη του ενδιαφέροντος» ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι Ναζί αναφέρονταν σε μια περιοχή 40 τετραγωνικών χιλιομέτρων που περιβάλλει το στρατόπεδο του Άουσβιτς (Πολωνία), ένας ευφημισμός με τον οποίο ο Βρετανός Μάρτιν Άμις τιτλοφόρησε το μυθιστόρημά του για τη ζωή των γερμανικών οικογενειών μόλις εκατοστά από τους φούρνους του κρεματόριου.

Ο Γκλέιζερ έψαχνε εδώ και καιρό έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του Ολοκαυτώματος όταν συνάντησε το μυθιστόρημα του Βρετανού Μάρτιν Άμις, ο οποίος πέθανε την ίδια μέρα που παρουσιάστηκε η ταινία στις Κάννες.

«Το διάβασα τρεις ή τέσσερις φορές σε εννέα χρόνια, μου φάνηκε μια γενναία προσπάθεια και κατά κάποιο τρόπο με βοήθησε να ξέρω τι ήθελα να πω».

Ερεύνησε και βασίστηκε σε αυτοσχέδιες φωτογραφίες των Ναζί για να σχεδιάσει τη σκηνή. Και έφτιαξε ένα είδος «Nazi Big Brother» για να πετύχει τον στόχο του: έκρυψε πολλές κάμερες και γύρισε χωρίς οι ηθοποιοί να ξέρουν πού ήταν ο εξοπλισμός.

Η «Ζώνη του ενδιαφέροντος» ξεκινά με λίγα λεπτά μαύρης οθόνης όπου οι ήχοι από το soundtrack του Mica Levy, τραβούν όλη την προσοχή.

