Τζο Μπάιντεν: Συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς επί του πλαισίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Για συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, επί του πλαισίου για το πώς θα επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα, κάνει λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο κ. Μπάιντεν αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Πριν από έξι εβδομάδες παρουσίασα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για το πώς θα επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και επιστροφή των ομήρων στην πατρίδα.

Υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει και πρόκειται για πολύπλοκα ζητήματα, αλλά το πλαίσιο αυτό έχει πλέον συμφωνηθεί τόσο από το Ισραήλ όσο και από τη Χαμάς.

Η ομάδα μου σημειώνει πρόοδο και είμαι αποφασισμένος να τα καταφέρουμε“.

Six weeks ago I laid out a comprehensive framework for how to achieve a ceasefire and bring the hostages home.



There is still work to do and these are complex issues, but that framework is now agreed to by both Israel and Hamas.



My team is making progress and I'm determined to…