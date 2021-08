Τζο Μπάιντεν: Υποστηρίζω σθεναρά την απόφασή μου για απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν

Υπεραμύνθηκε της απόφασής του για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του τη Δευτέρα. Υπογράμμισε ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, με την παραμονή των αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα, ενώ παραδέχθηκε ότι η προέλαση των Ταλιμπάν ήταν ταχύτερη από ό,τι αναμενόταν. Δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον λαό του Αφγανιστάν.

Ο Τζο Μπάιντεν σημείωσε ότι υποστηρίζει σθεναρά την απόφασή του να αποχωρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν, διευκρινίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε κατάλληλη στιγμή για την απόσυρσή τους.

«Οι Αμερικανοί δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να πεθαίνουν και να μάχονται σε έναν πόλεμο στον οποίο οι Αφγανοί είναι απρόθυμοι να πολεμήσουν για τον εαυτό τους» σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπογράμμισε ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Αφγανιστάν ανέκαθεν αφορούσε στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι δεν είχε ποτέ στόχο την οικοδόμηση ενός έθνους.

Παράλληλα, εξήγησε τους λόγους που οι ΗΠΑ επέλεξαν να μην αναμειχθούν σε μία εμφύλια διαμάχη.

We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals: get those who attacked us on September 11, 2001—and make sure al Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again.

We did that—a decade ago.

Our mission was never supposed to be nation building.

— President Biden (@POTUS) August 16, 2021