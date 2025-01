$TRUMP: Το κρυπτονόμισμα του Ντόναλντ Τραμπ εκτινάσσεται εν όψει της ορκωμοσίας του

Σαρώνει την αγορά το κρυπτονόμισμα του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστό και ως $TRUMP, εν όψει της σημερινή του ορκωμοσίας και θριαμβευτικής του επιστροφής στον Λευκό Οίκο.

Πιο αναλυτικά, το κρυπτονόμισμα του 47ου Προέδρου των ΗΠΑ, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε μόλις την περασμένη Παρασκευή «εκτοξεύτηκε» αυξήθηκε κατά 73% στα 46,06 δολάρια κατά τη διάρκεια λειτουργίας των ασιατικών αγορών τη Δευτέρα, δίνοντάς του μια κεφαλαιοποίηση περίπου 9,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το CoinMarketCap. Ο 24ωρος όγκος συναλλαγών του έφτασε τα 42,2 δισεκατομμύρια δολάρια, μολις λίγες ώρες πριν την είσοδό του στον Λευκό Οίκο.

Το meme coin $TRUMP (τα meme coin είναι κρυπτονομίσματα εμπνευσμένα από meme στο Internet) με σήμα μια εικόνα από την απόπειρα δολοφονίας του τον Ιούλιο, συντονίστηκε από την CIC Digital LLC, μια εταιρεία που συνδέεται με την Trump Organization και η οποία έχει πουλήσει στο παρελθόν παπούτσια και αρώματα με το εμπορικό σήμα Trump.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC