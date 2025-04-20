Τραμπ: Καλό Πάσχα σε όλους, ακόμα και στους ριζοσπαστικούς αριστερούς παλαβούς

«Καλό Πάσχα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ριζοσπαστικών αριστερών παλαβών», ευχήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στα Truth Social.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ:

«Καλό Πάσχα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ριζοσπαστικών Αριστερών Παλαβών που παλεύουν και στέκονται σθεναρά εμπόδιο για να φέρουν Δολοφόνους, Βαρόνους Ναρκωτικών, Επικίνδυνους Φυλακισμένους, Ψυχικά Παράφρονες και γνωστά μέλη της συμμορίας MS-13 και ανθρώπους που κακοποιούν τις συζύγους τους, πίσω στη χώρα μας. Καλό Πάσχα και στους ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ και ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ Δικαστές και Αξιωματούχους Επιβολής του Νόμου που επιτρέπουν να συνεχιστεί αυτή η απαίσια επίθεση στο Έθνος μας, μια επίθεση τόσο βίαιη που δεν θα ξεχαστεί ποτέ! Ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν επέτρεψε σκόπιμα σε Εκατομμύρια ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ να εισέλθουν στη χώρα μας, εντελώς ανεξέλεγκτοι, μέσω μιας Πολιτικής Ανοικτών Συνόρων που θα μείνει στην ιστορία ως η μοναδική πιο καταστροφική πράξη που διαπράχθηκε ποτέ στην Αμερική.

Ήταν, μακράν, ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ και πιο ανίκανος Πρόεδρός μας, ένας άνθρωπος που δεν είχε απολύτως καμία ιδέα τι έκανε — Αλλά για αυτόν και για το άτομο που έτρεξε και χειραγωγούσε το Auto Pen (ίσως ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Πρόεδρός μας!), και για όλους τους ανθρώπους που ΝΟΘΕΥΣΑΝ τις Προεδρικές Εκλογές του 2020 προκειμένου να εκλεγεί αυτός ο επιβλαβής ανόητος. Σας εύχομαι, με μεγάλη αγάπη, ειλικρίνεια και στοργή, ένα πολύ χαρούμενο Πάσχα !!!»

